В Астане, Шымкенте, Алматы и ряде областей Казахстана изменится погода. Ожидаются грозы, ветер, град, жара, дожди и высокая пожарная опасность, передает BAQ.KZ.

Алматинцев предупредили о грозе и высокой пожарной опасности. Астанчан – о грозе и граде.

В Шымкенте и Улытау сохраняется высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области прогнозируются сильный дождь, гроза, град и чрезвычайная пожарная опасность.

Сильная жара и высокая пожарная опасность – в ЗКО, Мангистау, Атырауской и Актюбинской областях.

В области Абай, ВКО, а также Алматинской и Акмолинской областях – сильный дождь, гроза, шквал, град, ветер и чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанайской области ожидаются гроза, град, ветер и чрезвычайная пожарная опасность.

Пыльная буря, ветер и чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской области.

В СКО – гроза, град, туман и ветер.

В Туркестанской области прогнозируются ветер и чрезвычайная пожарная опасность.

Жителей Жамбылской области предупредили о грозе, граде, шквале, ветре и чрезвычайной пожарной опасности.

В Павлодарской области ожидаются сильный дождь, град, шквал, гроза, ветер и высокая пожарная опасность.

В связи с ожидаемыми сильными дождями в период с 10 по 11 июля в горных и предгорных районах Алматинской области и прилегающих территориях Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках. В связи с этим возможны разливы и подтопления отдельных участков.

Примечание: при превышении опасного уровня, сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек.