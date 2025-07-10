Проливные дожди и жара стали причинами штормового предупреждения по Казахстану
Синоптики сообщили об изменениях в погодных условиях.
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В Астане, Шымкенте, Алматы и ряде областей Казахстана изменится погода. Ожидаются грозы, ветер, град, жара, дожди и высокая пожарная опасность, передает BAQ.KZ.
Алматинцев предупредили о грозе и высокой пожарной опасности. Астанчан – о грозе и граде.
В Шымкенте и Улытау сохраняется высокая пожарная опасность.
В Карагандинской области прогнозируются сильный дождь, гроза, град и чрезвычайная пожарная опасность.
Сильная жара и высокая пожарная опасность – в ЗКО, Мангистау, Атырауской и Актюбинской областях.
В области Абай, ВКО, а также Алматинской и Акмолинской областях – сильный дождь, гроза, шквал, град, ветер и чрезвычайная пожарная опасность.
В Костанайской области ожидаются гроза, град, ветер и чрезвычайная пожарная опасность.
Пыльная буря, ветер и чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской области.
В СКО – гроза, град, туман и ветер.
В Туркестанской области прогнозируются ветер и чрезвычайная пожарная опасность.
Жителей Жамбылской области предупредили о грозе, граде, шквале, ветре и чрезвычайной пожарной опасности.
В Павлодарской области ожидаются сильный дождь, град, шквал, гроза, ветер и высокая пожарная опасность.
В связи с ожидаемыми сильными дождями в период с 10 по 11 июля в горных и предгорных районах Алматинской области и прилегающих территориях Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках. В связи с этим возможны разливы и подтопления отдельных участков.
Примечание: при превышении опасного уровня, сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек.
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