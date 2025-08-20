Проливные дожди унесли жизни восьми человек в пакистанском Карачи
Среди них – двое малолетних детей.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сильные ливни, обрушившиеся на пакистанский мегаполис Карачи, привели к трагическим последствиям, передает BAQ.KZ. со ссылкой на газету Dawn, по состоянию на 20 августа в результате погодных катастроф погибли восемь человек, среди них – двое малолетних детей.
По информации издания, во вторник было зафиксировано шесть смертельных случаев, связанных с проливными дождями. Уже в среду число погибших увеличилось до восьми. Среди жертв — мальчик в возрасте от двух до четырех лет и девочка в возрасте шести–семи лет. Один мужчина числится пропавшим без вести.
Стихия нанесла серьёзный удар по инфраструктуре: в ряде районов Карачи на несколько часов отключились электричество и интернет. Местные жители сообщают о затоплении домов и улиц, автомобили оказались под водой, движение затруднено.
Власти города экстренно мобилизовали службы по ликвидации последствий стихийного бедствия. Спасательные и коммунальные бригады работают круглосуточно, однако из-за продолжения осадков восстановление инфраструктуры осложняется.
Сезон муссонов в Южной Азии ежегодно приносит опасные ливни, и Карачи, как один из крупнейших городов региона, часто оказывается в числе наиболее пострадавших. Специалисты вновь призывают власти усилить меры по модернизации ливневой канализации и систем водоотведения, чтобы избежать новых трагедий.
Самое читаемое
- Костанай остался без горячей воды в день города: тепловики винят износ и российский газ
- Казахстанец несколько лет насиловал несовершеннолетнюю племянницу
- Трое детей погибли в ДТП: по поручению Токаева самолет с медиками вылетел в область Абай
- В Белом доме завершились переговоры Трампа, Зеленского и лидеров ЕС: что дальше?
- Особый статус: как меняется роль учителя в Казахстане