Сильные ливни, обрушившиеся на пакистанский мегаполис Карачи, привели к трагическим последствиям, передает BAQ.KZ. со ссылкой на газету Dawn, по состоянию на 20 августа в результате погодных катастроф погибли восемь человек, среди них – двое малолетних детей.

По информации издания, во вторник было зафиксировано шесть смертельных случаев, связанных с проливными дождями. Уже в среду число погибших увеличилось до восьми. Среди жертв — мальчик в возрасте от двух до четырех лет и девочка в возрасте шести–семи лет. Один мужчина числится пропавшим без вести.

Стихия нанесла серьёзный удар по инфраструктуре: в ряде районов Карачи на несколько часов отключились электричество и интернет. Местные жители сообщают о затоплении домов и улиц, автомобили оказались под водой, движение затруднено.

Власти города экстренно мобилизовали службы по ликвидации последствий стихийного бедствия. Спасательные и коммунальные бригады работают круглосуточно, однако из-за продолжения осадков восстановление инфраструктуры осложняется.

Сезон муссонов в Южной Азии ежегодно приносит опасные ливни, и Карачи, как один из крупнейших городов региона, часто оказывается в числе наиболее пострадавших. Специалисты вновь призывают власти усилить меры по модернизации ливневой канализации и систем водоотведения, чтобы избежать новых трагедий.