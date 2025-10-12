В Мексике продолжаются разрушительные последствия проливных дождей, вызвавших масштабные наводнения. По последним данным, число погибших достигло 41 человека, еще 27 считаются пропавшими без вести, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщила Национальная координация гражданской защиты (CNPC) в соцсети X, сильнее всего пострадали штаты Веракрус, Идальго, Пуэбла и Керетаро. В Веракрусе зафиксировано 15 погибших, в Идальго — 16, в Пуэбле — 9, в Керетаро — 1.

Особенно тяжелая ситуация наблюдается в северных районах Веракруса — в муниципалитетах Аламо-Темапаче, Поса-Рика, Туспан, Эль-Иго, Темпоаль и Иламатлан.

Спасательные службы продолжают поисковые операции. Семьям пострадавших оказывается материальная и психологическая помощь.