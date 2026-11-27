За январь-октябрь 2026 года объем промышленного производства в Казахстане достиг 58,5 трлн теңге, увеличившись на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом обрабатывающая промышленность набирает обороты, тогда как в горнодобывающем секторе наблюдается спад, передает BAQ.KZ.

Какие регионы лидируют

По объему промышленного производства первое место занимает Атырауская область. За десять месяцев здесь выпустили продукцию на 14,3 трлн теңге – почти четверть от общереспубликанского объема.

В пятерку лидеров также вошли:

Карагандинская область – 4,7 трлн теңге;

Павлодарская область – 3,7 трлн теңге;

Астана – 3,4 трлн теңге;

Мангистауская область – 3,3 трлн теңге.

Однако по темпам роста промышленного производства лидируют другие регионы. Самый высокий показатель зафиксирован в области Жетісу – 29,9%. Далее следуют Туркестанская область (23,8%), Алматы (21,5%), Алматинская (19,4%) и Жамбылская (17,8%) области.

В целом промышленное производство выросло в 16 из 20 регионов Казахстана.

От электроники до автомобилей: какие отрасли растут быстрее всего

Одним из основных двигателей промышленного роста стала обрабатывающая промышленность. За десять месяцев объем производства в этом секторе увеличился на 9,3%.

Особенно заметный рост показали:

производство компьютеров, электронного и оптического оборудования – 83,6%;

легкая промышленность – 59,5%;

фармацевтическая промышленность – 50,9%;

производство автомобилей, прицепов и полуприцепов – 30,5%;

машиностроение – 22,2%;

химическая промышленность – 21,9%;

производство резиновых и пластмассовых изделий – 18,1%.

Горнодобывающая промышленность показала спад

На фоне роста обрабатывающего сектора объем производства в горнодобывающей промышленности сократился на 3,4%.

В то же время в сфере электроснабжения, подачи газа и пара производство выросло на 11,3%, а в сфере водоснабжения, водоотведения и управления отходами – на 8,9%.