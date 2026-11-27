Промышленное производство в Казахстане достигло 58,5 трлн теңге за десять месяцев
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За январь-октябрь 2026 года объем промышленного производства в Казахстане достиг 58,5 трлн теңге, увеличившись на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом обрабатывающая промышленность набирает обороты, тогда как в горнодобывающем секторе наблюдается спад, передает BAQ.KZ.
Какие регионы лидируют
По объему промышленного производства первое место занимает Атырауская область. За десять месяцев здесь выпустили продукцию на 14,3 трлн теңге – почти четверть от общереспубликанского объема.
В пятерку лидеров также вошли:
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Карагандинская область – 4,7 трлн теңге;
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Павлодарская область – 3,7 трлн теңге;
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Астана – 3,4 трлн теңге;
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Мангистауская область – 3,3 трлн теңге.
Однако по темпам роста промышленного производства лидируют другие регионы. Самый высокий показатель зафиксирован в области Жетісу – 29,9%. Далее следуют Туркестанская область (23,8%), Алматы (21,5%), Алматинская (19,4%) и Жамбылская (17,8%) области.
В целом промышленное производство выросло в 16 из 20 регионов Казахстана.
От электроники до автомобилей: какие отрасли растут быстрее всего
Одним из основных двигателей промышленного роста стала обрабатывающая промышленность. За десять месяцев объем производства в этом секторе увеличился на 9,3%.
Особенно заметный рост показали:
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производство компьютеров, электронного и оптического оборудования – 83,6%;
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легкая промышленность – 59,5%;
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фармацевтическая промышленность – 50,9%;
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производство автомобилей, прицепов и полуприцепов – 30,5%;
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машиностроение – 22,2%;
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химическая промышленность – 21,9%;
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производство резиновых и пластмассовых изделий – 18,1%.
Горнодобывающая промышленность показала спад
На фоне роста обрабатывающего сектора объем производства в горнодобывающей промышленности сократился на 3,4%.
В то же время в сфере электроснабжения, подачи газа и пара производство выросло на 11,3%, а в сфере водоснабжения, водоотведения и управления отходами – на 8,9%.