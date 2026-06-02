Промышленность Алматы выросла почти на 28% с начала года

Алматы продолжает укреплять позиции одного из крупнейших промышленных и инновационных центров страны. По итогам первых пяти месяцев 2026 года объем промышленного производства в мегаполисе достиг 931,3 млрд тенге, что на 27,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает BAQ.kz.

Основным драйвером роста остается обрабатывающая промышленность. За январь–май предприятия сектора выпустили продукции на 743,2 млрд тенге, обеспечив рост на 32,1%. Сегодня на этот сегмент приходится почти 80% всего промышленного производства Алматы.

Наибольшую активность демонстрируют предприятия пищевой, химической и легкой промышленности, а также машиностроения и производства строительных материалов. В настоящее время в городе работают более 130 крупных и средних промышленных предприятий.

Значительную роль в развитии производственного сектора играет Индустриальная зона Алматы. На территории площадью 695 гектаров реализуются проекты 151 компании. Благодаря этим предприятиям планируется создать более 21,8 тысячи рабочих мест.

Дополнительным инструментом поддержки бизнеса стали промышленные парки. Сегодня в Алматы функционируют 23 малых промышленных парка общей площадью 95 тысяч квадратных метров. На их базе уже создано около 2400 рабочих мест.

Одновременно мегаполис усиливает свои позиции в сфере высоких технологий. В специальной экономической зоне "Парк инновационных технологий" сегодня работают 178 компаний.

Из них 108 предприятий занимаются разработкой программного обеспечения и работают по принципу экстерриториальности. Еще 70 компаний реализуют проекты в области цифровых технологий, дата-центров, телекоммуникаций и IT-инфраструктуры.

В настоящее время на территории СЭЗ "ПИТ" реализуются 24 проекта, которые позволят создать порядка тысячи новых рабочих мест.

Развитие промышленности, производственной инфраструктуры и инновационного сектора позволяет Алматы сохранять высокие темпы экономического роста, привлекать новые инвестиции и укреплять статус одного из главных деловых центров Казахстана.