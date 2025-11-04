Промышленное производство в США продолжает снижаться, октябрь стал уже восьмым месяцем подряд, когда сектор демонстрирует спад, передает BAQ.KZ со ссылкой на Ведомости.

Согласно отчету Института управления поставками (ISM), индекс производственной активности сократился на 0,4 пункта - до 48,7, что указывает на продолжающееся сжатие промышленности. Показатели ниже 50 пунктов традиционно свидетельствуют о снижении деловой активности.

Производственный индекс также снизился - на 2,8 пункта, до 48,2, что стало вторым сокращением выпуска за последние три месяца. При этом занятость в отрасли уменьшается уже девятый месяц подряд, хотя темпы спада немного замедлились.

Положительным сигналом аналитики называют ослабление инфляционного давления: индекс цен на сырье упал почти на 4 пункта — до 58, что стало минимальным значением с начала года. С апреля, когда на рынок сильно влияли торговые тарифы, показатель снизился почти на 12 пунктов.

По словам экономиста Capital Economics Томаса Райана, снижение индекса цен свидетельствует о завершении самого тяжелого этапа тарифного давления на американских производителей.

В октябре спад затронул 12 отраслей промышленности, включая текстиль, мебель и производство одежды. Лишь шесть секторов, среди которых производство основных металлов и транспортного оборудования, показали умеренный рост.

Отчет ISM, по данным агентства, имеет особое значение на фоне временной приостановки работы правительства США, которая ограничила доступ к официальной экономической статистике, в том числе данным о рынке труда.