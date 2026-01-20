Проник незаконно и погиб: на золоторудной шахте в Бестобе обнаружили тело мужчины
В посёлке Бестобе Актюбинской области на территории золоторудной шахты обнаружили тело мужчины, передает BAQ.KZ.
По предварительным данным, погибший незаконно проник на территорию шахты "Новая".
Полицейские также установили, что мужчина является жителем Степногорска 1991 года рождения. Его тело было найдено на 610-м горизонте шахты.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 269-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан ("Незаконное проникновение на охраняемый объект, повлекшее по неосторожности смерть человека").
В настоящее время следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
