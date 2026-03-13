Программа развития ООН (ПРООН) обеспечила закупку и поставку 30 специализированных автомобилей для лабораторий Казахстана, передает BAQ.KZ.

По информации Минздрава Казахстана, данный транспорт предназначен для Национального центра экспертизы, региональных лабораторий, противочумных станций и Национального центра общественного здравоохранения.

Техника уже распределена по всей стране, включая самые труднодоступные территории, где качественная логистика критически важна.

«Передача этих машин значительно повысит мобильность экспертных групп, оптимизирует транспортировку биологических проб и ускорит проведение исследований при вспышках инфекционных заболеваний», — отметил первый вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев.

Спецтранспорт оснащен для безопасного перемещения образцов, что является необходимым условием для качественного эпидемиологического надзора.

В Минздраве Казахстана отмечают, что обновление автопарка напрямую влияет на оперативность реагирования системы здравоохранения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Проект по развитию лабораторной инфраструктуры страны реализован Министерством здравоохранения РК совместно со Всемирной организацией здравоохранения при поддержке Пандемического фонда.