Заместитель генерального директора республиканского научно-практического центра психического здоровья МЗ РК Наби Есимов рассказал, как пропаганда ЛГБТ может повлиять на несовершеннолетних, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Наби Есимов подчеркнул, что лица из группы ЛГБТ могут относиться к двум группам населения. Первая – лица, имеющие ментальные расстройства. Например, люди с психическими и поведенческими расстройствами, относящиеся к группам расстройств половой идентификации или расстройствам сексуального предпочтения.

Вторая группа – это лица, не имеющие ментальных расстройств. В частности, это люди, чья гендерная идентичность не соответствует их зарегистрированному при рождении полу, характеризующимся стремлением жить и функционировать в качестве противоположного пола. Обычно сочетающимся с чувством неадекватности или дискомфорта от своего анатомического пола или желанием совершить трансгендерный переход путём гормонального и хирургического вмешательства.

Есимов отметил, что любая пропаганда – открытая и скрытая – на развивающуюся психику детей оказывает прямое влияние, так как критическое мышление в детском возрасте не сформировано.

"Мозг ребенка подвижен и податлив, открыт к восприятию всего нового. Например, наглядно-образное мышление формируется к 6-7 годам. Дети постепенно переходят от действий самими предметами к действиям с их образами. Если в этот момент ребёнку демонстрировать нетрадиционные установки, то скорее всего эти ценности укоренятся в его образе жизни на долгие годы", – сказал Наби Есимов.

Он добавил, что психологическая перегрузка подростков идеологизированным контентом, касающаяся сексуальности, может спровоцировать повышенный уровень тревожности, неуверенности, эмоциональную неустойчивость и подавленное настроение, ощущение социальной изолированности при несоответствии идеалам, трудности в межличностной коммуникации и самоидентификации.