  • 30 Июля, 15:53

Пропаганда ЛГБТ может повлиять на психику детей – эксперт

Если ребёнку демонстрировать нетрадиционные установки, то, скорее всего, эти ценности укоренятся в его образе жизни на долгие годы.

Сегодня, 15:13
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BAQ.KZ Сегодня, 15:13
Сегодня, 15:13
79
Фото: BAQ.KZ

Заместитель генерального директора республиканского научно-практического центра психического здоровья МЗ РК Наби Есимов рассказал, как пропаганда ЛГБТ может повлиять на несовершеннолетних, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Наби Есимов подчеркнул, что лица из группы ЛГБТ могут относиться к двум группам населения. Первая – лица, имеющие ментальные расстройства. Например, люди с психическими и поведенческими расстройствами, относящиеся к группам расстройств половой идентификации или расстройствам сексуального предпочтения.

Вторая группа – это лица, не имеющие ментальных расстройств. В частности, это люди, чья гендерная идентичность не соответствует их зарегистрированному при рождении полу, характеризующимся стремлением жить и функционировать в качестве противоположного пола. Обычно сочетающимся с чувством неадекватности или дискомфорта от своего анатомического пола или желанием совершить трансгендерный переход путём гормонального и хирургического вмешательства.

Есимов отметил, что любая пропаганда – открытая и скрытая – на развивающуюся психику детей оказывает прямое влияние, так как критическое мышление в детском возрасте не сформировано.

"Мозг ребенка подвижен и податлив, открыт к восприятию всего нового. Например, наглядно-образное мышление формируется к 6-7 годам. Дети постепенно переходят от действий самими предметами к действиям с их образами. Если в этот момент ребёнку демонстрировать нетрадиционные установки, то скорее всего эти ценности укоренятся в его образе жизни на долгие годы", – сказал Наби Есимов.

Он добавил, что психологическая перегрузка подростков идеологизированным контентом, касающаяся сексуальности, может спровоцировать повышенный уровень тревожности, неуверенности, эмоциональную неустойчивость и подавленное настроение, ощущение социальной изолированности при несоответствии идеалам, трудности в межличностной коммуникации и самоидентификации.

"Всесторонняя пропаганда ЛГБТ может вызвать обострение ментальных расстройств у несовершеннолетних лиц с предрасположенностью к психическим и поведенческим расстройствам. Второе – пропаганда ЛГБТ может оказать сильное влияние на формирование нетрадиционных ценностей у несовершеннолетних, что в конечном итоге может оказать свое негативное влияние на демографическую ситуацию в нашей стране", - подытожил Наби Есимов.

Самое читаемое

Наверх