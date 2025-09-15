Финальный этап престижной велогонки La Vuelta, который должен был пройти в Мадриде 14 сентября, был сорван пропалестинскими активистами, передает BAQ.KZ со ссылкой на Deutsche Welle. Демонстранты с палестинскими флагами прорвали ограждения на улице Гран-Виа и вышли на трассу. Полиция применила слезоточивый газ, однако остановить протестующих не удалось.

Организаторы приняли решение отменить последний этап соревнования. Толпа встретила это решение ликованием, скандируя: "Палестина побеждает в этой Вуэльте", а также: "Бойкот Израилю", "Это не война, это геноцид", "Никаких больше смертей невинных детей". Акции протеста были направлены против участия в гонке израильской команды Israel-Premier Tech.