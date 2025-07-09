В Костанайской области завершились поиски 25-летнего Насифа Магеррамова, который исчез осенью прошлого года. Молодого человека нашли погибшим спустя более девяти месяцев с момента исчезновения, передает BAQ.KZ.

Насиф Магеррамов вышел из дома 21 сентября 2024 года в селе Майколь Костанайского района и больше не вернулся. С тех пор его безуспешно искали полиция и волонтеры.