Спасатели обнаружили мужчину 1979 года рождения, который пропал 21 ноября в Жангельдинском районе. Он выехал на мотоцикле для поиска скота и направился в неизвестную сторону. Отсутствие телефона значительно осложнило поисковые работы, передаёт BAQ.KZ.

К поискам были привлечены силы МЧС, сотрудники полиции, представители местных исполнительных органов и жители близлежащих сёл. Благодаря оперативной и слаженной работе поисково-спасательной группы мужчину удалось найти живым и невредимым.

Сотрудники МЧС обнаружили его в 35 км от села Шили, в районе населённого пункта Акжар, на открытой местности.

Состояние мужчины оценивается как удовлетворительное, медицинская помощь не потребовалась.