Пропавшего мужчину нашли живым в Костанайской области
В поисках скота мужчина заблудился в степи.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Спасатели обнаружили мужчину 1979 года рождения, который пропал 21 ноября в Жангельдинском районе. Он выехал на мотоцикле для поиска скота и направился в неизвестную сторону. Отсутствие телефона значительно осложнило поисковые работы, передаёт BAQ.KZ.
К поискам были привлечены силы МЧС, сотрудники полиции, представители местных исполнительных органов и жители близлежащих сёл. Благодаря оперативной и слаженной работе поисково-спасательной группы мужчину удалось найти живым и невредимым.
Сотрудники МЧС обнаружили его в 35 км от села Шили, в районе населённого пункта Акжар, на открытой местности.
Состояние мужчины оценивается как удовлетворительное, медицинская помощь не потребовалась.
"Отправляясь в отдалённые районы, обязательно сообщайте близким маршрут и предполагаемое время возвращения — это может спасти жизнь", - напоминает МЧС.
Самое читаемое
- Костанайская область обновляет дороги: финансирование выросло в 3,6 раза
- Глава Минздрава обратилась к работникам скорой помощи и заявила о готовящихся мерах поддержки
- На смертельной трассе в Карагандинской области впервые нанесли сигнальную полосу
- В США зарегистрирована первая смерть человека от птичьего гриппа H5N5
- В Нигерии вооружённые люди похитили более 200 учеников и учителей католической школы