Пропавшего неделю назад жителя Семея нашли мертвым в степи

В области Абай нашли тело 44-летнего Рината Ахметова, которого искали почти неделю. Его Lexus LX 570 обнаружили в овраге еще раньше, но самого мужчины в машине не было.

Ранее в полиции сообщали, что житель Семея 4 ноября вышел из дома и пропал. Поиски начались после обращения родственников. Вскоре в овраге в Бородулихинском районе нашли его автомобиль, но водителя в салоне не оказалось.

11 ноября в 15:40 полицейские обнаружили тело Рината Ахметова в поле, примерно в 35 километрах от села Нововасильевка Бородулихинского района.

«По предварительным данным, причиной смерти могло стать переохлаждение. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», сообщили в департаменте полиции области Абай.

Мужчину искали более 60 полицейских, в том числе 30 бойцов СОБР. К поискам подключились 10 сотрудников органов по чрезвычайным ситуациям, 50 военнослужащих, четверо волонтеров и 10 родственников и друзей пропавшего. Помогали и местные жители. В непроходимых местах поисковики шли на 12 тракторах сельчан и двух полицейских квадроциклах.

В департаменте полиции выразили соболезнования родным и близким погибшего.