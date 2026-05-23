Пропавшего пастуха нашли мёртвым в Акмолинской области

В Акмолинской области завершились поиски 44-летнего пастуха, пропавшего несколько дней назад. Мужчину нашли мёртвым 22 мая.

Как сообщили в департаменте полиции региона, житель села Капитоновка исчез 19 мая. После поступления заявления правоохранители совместно с местными жителями начали поисковые мероприятия.

Поиски продолжались в течение трёх дней. Тело мужчины было обнаружено 22 мая.

В полиции сообщили, что по факту гибели проводится досудебное расследование. Во время первоначального осмотра признаков насильственной смерти выявлено не было.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства произошедшего выясняются.

