Пропавшего в день рождения парня ищут с дронами и водолазами в Актау

В Мангистауской области продолжается масштабная поисково-спасательная операция по поиску 18-летнего Азамата Дуйсеханова, который пропал днем 7 июля в районе курортного отеля O'Mir недалеко от Актау. Как сообщили в ДЧС региона, в операции задействованы сотрудники оперативно-спасательного отряда, военно-морских сил и Пограничной службы КНБ.

Всего поиски ведут 53 человека. Они используют шесть единиц техники, три плавсредства, 10 водолазов и восемь беспилотников. Только от ДЧС в операции участвуют 32 сотрудника, четыре единицы техники, три лодки и восемь дронов. По данным спасателей, в районе проведения операции температура воздуха составляет около +30 градусов, температура воды — +22 градуса.

Погодные условия остаются благоприятными: облачно, восточный ветер — около 4 м/с. Поисково-спасательная операция продолжается. Азамат Дуйсеханов исчез 7 июля, в день своего 18-летия, в районе курортного отеля O'Mir на побережье Каспийского моря. О его местонахождении до сих пор ничего не известно.