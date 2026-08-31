Пропавшего в горах Алматы ребенка нашли
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В ущелье Аюсай завершились масштабные поиски ребенка 2015 года рождения, который потерялся во время прогулки с родителями. Его нашли спасатели и волонтеры, передает BAQ.KZ.
Поиски проходили на высоте около 2 тысяч метров. На месте развернули оперативный штаб.
К операции привлекли около 160 человек – сотрудников ДЧС, полиции, спасательных служб, лесников, волонтеров, военнослужащих, представителей Пограничной службы КНБ и Национальной гвардии.
Также использовались кинологические расчеты, беспилотники и вертолет «Казавиаспас» МЧС.
Поисковые группы обследовали более шести километров ущелья Аюсай и русло реки Большая Алматинка. Одновременно территорию осматривали с воздуха.
В результате сводная группа спасателей и волонтеров обнаружила пропавшего ребенка. Поиски завершены.
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