Пропавшего в горах Алматы ребенка нашли

В ущелье Аюсай завершились масштабные поиски ребенка 2015 года рождения, который потерялся во время прогулки с родителями. Его нашли спасатели и волонтеры, передает BAQ.KZ.

Поиски проходили на высоте около 2 тысяч метров. На месте развернули оперативный штаб.

К операции привлекли около 160 человек – сотрудников ДЧС, полиции, спасательных служб, лесников, волонтеров, военнослужащих, представителей Пограничной службы КНБ и Национальной гвардии.

Также использовались кинологические расчеты, беспилотники и вертолет «Казавиаспас» МЧС.

Поисковые группы обследовали более шести километров ущелья Аюсай и русло реки Большая Алматинка. Одновременно территорию осматривали с воздуха.

В результате сводная группа спасателей и волонтеров обнаружила пропавшего ребенка. Поиски завершены.