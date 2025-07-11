В Алматы завершились поиски 18-летнего Нурислама Акылбека, который пропал 2 июля во время прогулки в горах. К сожалению, поисково-спасательная операция закончилась трагически - тело юноши было обнаружено утром 11 июля, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в полиции, тело студента нашли в 07:30 на высоте более 3000 метров над уровнем моря. В работах были задействованы сотрудники ДЧС, волонтёры, кинологи и беспилотные летательные аппараты.

"Пропавший без вести молодой человек найден погибшим. Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщили в Департаменте полиции Алматы.

Спасатели оперативно направились к месту обнаружения тела пешим порядком - путь занял более 2,5 часов. На месте продолжает работу оперативный штаб. С родственниками погибшего работают психологи ДЧС и Республиканского оперативно-спасательного отряда.

Нурислам Акылбек ушёл в горы 2 июля и не вернулся. Его поисками занимались более 40 человек. Сначала поиски осложнялись погодными условиями и сложным рельефом местности.