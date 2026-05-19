Пропавшего в Жамбылской области мужчину искали с помощью БПЛА

Сотрудники МЧС совместно с полицией и местными жителями провели поисковые работы по установлению местонахождения мужчины 1953 года рождения, который 4 дня назад ушел из дома и не вернулся.

В ходе поисковой операции были задействованы силы и средства ДЧС, включая кинологический расчет, плавательное средство и беспилотный летательный аппарат. С применением современных технологий мужчина был найден на открытой местности с помощью БПЛА.

По информации МЧС, найденный гражданин в медицинской помощи не нуждался.