Пропавшего в Жамбылской области мужчину искали с помощью БПЛА
Сегодня 2026, 06:14
Фото: Pixabay.com
Сотрудники МЧС совместно с полицией и местными жителями провели поисковые работы по установлению местонахождения мужчины 1953 года рождения, который 4 дня назад ушел из дома и не вернулся.
В ходе поисковой операции были задействованы силы и средства ДЧС, включая кинологический расчет, плавательное средство и беспилотный летательный аппарат. С применением современных технологий мужчина был найден на открытой местности с помощью БПЛА.
По информации МЧС, найденный гражданин в медицинской помощи не нуждался.
