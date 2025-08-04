Пропавшие воспитанницы детского дома найдены в Алматинской области
Их искали две недели.
Сегодня, 23:15
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Сегодня, 23:15Сегодня, 23:15
54Фото: Polisia.kz
Воспитанницы детского дома, которые покинули учреждение в Алматы 18 июля, найдены. Об этом сообщили в Департаменте полиции города, передает BAQ.KZ.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий девушки были обнаружены на территории Алматинской области. В настоящее время обе доставлены в Управление полиции Бостандыкского района для выяснения всех обстоятельств ухода", - сообщили в ДП Алматы.
Ранее стало известно, что несовершеннолетние самовольно покинули детский дом, и на протяжении двух недель их местонахождение оставалось неизвестным. К поискам, помимо сотрудников полиции, подключились волонтёры.
По факту ухода было возбуждено розыскное дело. Расследованием занималось Управление полиции Бостандыкского района.
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