Воспитанницы детского дома, которые покинули учреждение в Алматы 18 июля, найдены. Об этом сообщили в Департаменте полиции города, передает BAQ.KZ.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий девушки были обнаружены на территории Алматинской области. В настоящее время обе доставлены в Управление полиции Бостандыкского района для выяснения всех обстоятельств ухода", - сообщили в ДП Алматы.

Ранее стало известно, что несовершеннолетние самовольно покинули детский дом, и на протяжении двух недель их местонахождение оставалось неизвестным. К поискам, помимо сотрудников полиции, подключились волонтёры.

По факту ухода было возбуждено розыскное дело. Расследованием занималось Управление полиции Бостандыкского района.