В Павлодарской области нашли пропавших сотрудников одного из ТОО, передает BAQ.kz.

Сообщение о пропаже поступило на пульт 112: 28 марта около 15:00 мужчины выехали в степную зону Акшиманского сельского округа и перестали выходить на связь.

Сегодня, во время совместных поисков с участием спасателей ДЧС, полиции и местных властей, пропавших обнаружили в районе отгонной точки «Ақшоқы». Медицинская помощь им не понадобилась.

Как выяснилось, автомобиль работников застрял в степи. Из-за густого тумана они потеряли ориентир. К утру двое мужчин смогли, ориентируясь по линиям электропередач, выйти к дороге Малайсары–Акшиман и сообщить о происшествии. Ещё двое оставались в автомобиле примерно в 16 км от дороги.