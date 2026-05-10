Пропавший 13-летний подросток найден полицейскими в столице
9 мая в полицию поступило заявление о пропаже несовершеннолетнего.
Со слов родителей, подросток накануне ушел на дополнительные занятия и не вернулся домой. Позднее установлено, что он самостоятельно покинул дом в связи с недопониманием с родителями, передает BAQ.KZ.
На розыск был ориентирован весь личный состав департамента полиции и военнослужащие Национальной гвардии. В общей сложности в поисковых мероприятиях участвовали 70 сотрудников полиции и 30 военнослужащих, также подключились волонтеры. Полицейские проверили образовательные и медицинские учреждения, обследовали дворы, подъезды и прилегающие территории. По маршруту возможного следования подростка были изучены записи камер видеонаблюдения.
В ходе поисков установлено, что несовершеннолетний на автобусе доехал до конечной остановки, после чего направился пешком в сторону трассы. Ночевал подросток в поселке Акжар, где находился в мечети. Полицейские опрашивали местных жителей и водителей по пути следования, благодаря чему удалось установить дальнейший маршрут подростка.
В результате несовершеннолетний был найден сотрудниками полиции за городом вдоль трассы и благополучно передан родителям. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. С семьей проведена профилактическая беседа.
Сотрудники полиции напоминают родителям о необходимости поддерживать с детьми доверительные отношения, знать их круг общения и местонахождение, а также незамедлительно обращаться в полицию по номеру "102" в случае возникновения подобных ситуаций.
