Пропавший на Эвересте альпинист найден живым

52-летний непальский гид Дава Шерпа, известный среди альпинистов как «Хиллари», был найден живым спустя шесть дней после исчезновения на горе Эверест.

Он самостоятельно спускался вниз и был обнаружен утром недалеко от базового лагеря командой Sagarmatha Pollution Control Committee, которая работает на маршрутах и убирает мусор на горе. По словам спасателей, он уже почти не мог идти и передвигался ползком.

После обнаружения его эвакуировали вертолетом в столицу Катманду, где его доставили в больницу. Врачи сообщили, что у него есть обморожения пальцев, но в целом состояние стабильное.

Как он пропал

29 мая Дава Шерпа сопровождал двух альпинистов – польского клиента и бывшего британского морпеха Криса Тролла. Группа поднималась с высоты около 8 000 метров к вершине Эвереста.

Восхождение оказалось очень тяжелым и заняло около 18 часов, что дольше обычного. Вечером один из альпинистов достиг вершины, но спуск был сложным из-за плохих условий и усталости.

На обратном пути Дава отстал от группы. Последний раз его видели на участке, известном как «Желтая зона», на высоте более 7 500 метров. После этого он исчез.

Поиски и спасение

Сначала его искали спасательные команды и вертолет, но безуспешно. Позже поиски осложнились тем, что альпинистские компании не сразу договорились, кто отвечает за операцию.

Несмотря на это, Дава Шерпа выжил самостоятельно. Он спускался без еды и кислорода, преодолевая опасные участки ледника. По словам спасателей, он даже смог пересечь трещины там, где уже убрали лестницы.

Позже его случайно заметили сотрудники SPCC во время работы на маршруте – он двигался к базовому лагерю и был в тяжелом состоянии.

Состояние сейчас

Альпиниста доставили в базовый лагерь, а затем вертолетом в больницу в Катманду. Врачи продолжают наблюдение, но его жизни ничего не угрожает.

История Давы Шерпы стала одним из самых драматичных спасений этого сезона на Эвересте.