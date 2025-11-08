В Актобе нашли 15-летнюю девочку из Кульсары, которая ушла из дома вечером 24 октября, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Диапазон.

Как сообщалось ранее, последний раз подростка видели в районе автовокзала — она говорила знакомым, что собирается переехать в Актобе.

К поискам девушки подключились полиция и волонтёры. Спустя две недели подростка удалось обнаружить.