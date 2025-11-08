Пропавшую 15-летнюю девочку из Кульсары нашли в Актобе
Подростка искали две недели - её нашли полицейские.
Сегодня, 07:50
Фото: polisia.kz
В Актобе нашли 15-летнюю девочку из Кульсары, которая ушла из дома вечером 24 октября, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Диапазон.
Как сообщалось ранее, последний раз подростка видели в районе автовокзала — она говорила знакомым, что собирается переехать в Актобе.
К поискам девушки подключились полиция и волонтёры. Спустя две недели подростка удалось обнаружить.
"Девочка найдена, жива, здорова. Нашли её сотрудники полиции в торгово-развлекательном центре", - рассказала волонтёр движения Zello Poisk Екатерина Голотина.
