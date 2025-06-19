В Костанайской области завершились поиски пожилой женщины, которая ушла из дома и не вернулась, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошёл в посёлке Тобол района имени Бейимбета Майлина. Женщина 1948 года рождения пропала, и её исчезновение вызвало беспокойство у родственников. Сразу после поступления информации были организованы масштабные поисково-спасательные мероприятия.

Спасатели прочёсывали территорию в радиусе нескольких километров от населённого пункта. В операции были задействованы пешие группы, автотранспорт и средства связи.

Женщина была найдена в степи, примерно в километре от посёлка. По предварительным данным, её состояние удовлетворительное. Она передана родным.