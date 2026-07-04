«Такой природы я нигде не видел»: известный путешественник восхитился Мангистау

Космические пейзажи Мангистауской области стали одной из главных точек притяжения для участников международной экспедиции Drive for Peace. Команда, чей грандиозный автомобильный марафон пролегает через 12 стран, добралась до казахстанского полуострова сокровищ. Посетив культовое урочище Бозжыра и марсианскую долину Кызылкуп, путешественники в один голос заявили: природа этого региона — уникальное достояние, заслуживающее мирового признания. Как сообщили в Центре общественных коммуникаций, эта миссия — не просто автопробег.

Впечатления, которые останутся навсегда

Организаторы ставят перед собой амбициозные цели: открыть миру скрытое природное наследие Мангистау, детально изучить туристический потенциал региона и укрепить международные связи. Маршрут гостей прошел по двум визитным карточкам региона — урочищу Бозжыра и долине Кызылкуп. Путешественники не только насладились завораживающими панорамами, но и погрузились в историю их создания: узнали о геологическом прошлом этих мест, формировании уникальных ландшафтов и перспективах экологического туризма, который здесь активно развивается.

Но главным амбассадором мангистауских красот в этот день стал опытный китайский путешественник Патрик Джоу. Человек, видевший практически всю планету, признался, что Мангистау буквально лишил его дара речи.

Мы отправились в экспедицию длиной 15 тысяч километров через 12 стран. Сейчас идет 21-й день путешествия. Я побывал уже в 171 стране, но никогда прежде не встречал такой природы. Это по-настоящему уникальное место. Стоя здесь, перед тобой открывается бескрайняя красота. Я посетил множество красивейших мест по всему миру, но Мангистау занимает среди них особое место. Такой природы больше нигде не увидишь. Вы по праву можете гордиться своим краем, — сказал он.

Миссия — объединять мир

Проект Drive for Peace несет в себе глубокий гуманитарный смысл. Его главная философия — укрепление дружбы между народами, переплетение культурных связей и продвижение глобальных ценностей мира. Преодолевая тысячи километров, участники экспедиции связывают страны и континенты, открывая для себя и своей аудитории самые знаковые, заповедные и культурные сокровища нашей планеты. И Мангистау теперь официально вписан в этот список как одно из самых удивительных мест на Земле.