Пропавшую почти два месяца назад женщину нашли мертвой под Темиртау

В Карагандинской области обнаружили тело 38-летней женщины, которую разыскивали почти два месяца. На теле погибшей нашли признаки насильственной смерти. Полиция задержала подозреваемого в убийстве.

Как сообщили BAQ.KZ в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области, тело женщины обнаружили 13 ноября в ходе оперативно-розыскных мероприятий в 22 километрах от Темиртау.

«При осмотре тела были выявлены признаки насильственной смерти. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали 40-летнего мужчину по подозрению в причастности к преступлению», сообщили в ведомстве.

Задержанного водворили в изолятор временного содержания. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

По информации Telegram-канала «Криминальный Казахстан», погибшую звали Ирина Керн. Женщина пропала в ночь с 19 на 20 сентября.

Как рассказала сестра Ирины, незадолго до исчезновения женщина поссорилась со своим гражданским супругом. В доме в ту ночь находились ее сын и 19-летний молодой человек, которого Ирина ранее приютила.

По словам родственницы, около шести утра в доме стало тихо, после чего послышался хлопок двери. Когда находившиеся в доме проснулись, Ирины уже не было. При этом никто не видел, как она уходила.

Родственники пытались найти женщину самостоятельно. Они обзванивали знакомых и проверяли места, где она могла находиться. Заявление о пропаже Ирины официально зарегистрировали в полиции 2 октября.

По опубликованным сведениям, у погибшей осталось трое детей.

В полиции подчеркнули, что обстоятельства убийства устанавливаются. Ход расследования находится на личном контроле руководства Департамента полиции Карагандинской области.