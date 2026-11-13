Пропавшую почти два месяца назад женщину нашли мертвой под Темиртау
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Карагандинской области обнаружили тело 38-летней женщины, которую разыскивали почти два месяца. На теле погибшей нашли признаки насильственной смерти. Полиция задержала подозреваемого в убийстве.
Как сообщили BAQ.KZ в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области, тело женщины обнаружили 13 ноября в ходе оперативно-розыскных мероприятий в 22 километрах от Темиртау.
«При осмотре тела были выявлены признаки насильственной смерти. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали 40-летнего мужчину по подозрению в причастности к преступлению», сообщили в ведомстве.
Задержанного водворили в изолятор временного содержания. По факту убийства возбуждено уголовное дело.
По информации Telegram-канала «Криминальный Казахстан», погибшую звали Ирина Керн. Женщина пропала в ночь с 19 на 20 сентября.
Как рассказала сестра Ирины, незадолго до исчезновения женщина поссорилась со своим гражданским супругом. В доме в ту ночь находились ее сын и 19-летний молодой человек, которого Ирина ранее приютила.
По словам родственницы, около шести утра в доме стало тихо, после чего послышался хлопок двери. Когда находившиеся в доме проснулись, Ирины уже не было. При этом никто не видел, как она уходила.
Родственники пытались найти женщину самостоятельно. Они обзванивали знакомых и проверяли места, где она могла находиться. Заявление о пропаже Ирины официально зарегистрировали в полиции 2 октября.
По опубликованным сведениям, у погибшей осталось трое детей.
В полиции подчеркнули, что обстоятельства убийства устанавливаются. Ход расследования находится на личном контроле руководства Департамента полиции Карагандинской области.
Самое читаемое
- Неприкасаемых нет: КНБ задержал глав «Самрук-Қазына» и КТЖ
- В КНБ подтвердили факт расследования по делу РГП «Еңбек»
- Голый мужчина проник в школу через окно в Каскелене: полиция начала расследование
- В Алматы благоустроили два микрорайона Ауэзовского района: высадили более 1,5 тысячи деревьев
- Скупили имущество на 580 млн теңге: чем на самом деле зарабатывала ОПГ в Карагандинской области