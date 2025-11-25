Пропавшую школьницу обнаружили мёртвой в Астане
В департаменте полиции сообщили, что начато досудебное расследование.
В Астане завершились поиски пропавшей школьницы. Девочка обнаружена мёртвой. Об этом сообщили в Департаменте полиции столицы, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
В ведомстве рассказали, что заявление о пропаже поступило вечером 24 ноября.
"24 ноября в 21:00 в полицию поступило заявление от жительницы Астаны о том, что около 18:30 её дочь ушла из дома и перестала выходить на связь", – сообщили в ДП.
Сразу после обращения были начаты масштабные поисковые мероприятия.
"На её поиски был оперативно задействован весь личный состав полиции, волонтёры и другие приданные силы", – отметили в департаменте.
Спустя несколько часов тело школьницы было обнаружено в реке.
"В результате поисковых мероприятий тело школьницы было найдено в реке", – уточнили в полиции.
Департамент сообщил, что начато досудебное расследование.
"По факту суицида возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – подчеркнули в ведомстве.
