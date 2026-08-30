Пропавшую в Непале казахстанку упомянули в китайских СМИ

Китайские СМИ сообщили об одной гражданке Казахстана, которая числится среди иностранных граждан, пропавших после схода селевого потока на границе Непала и Китая. Как пишет Global Times со ссылкой на власти Сицзанского автономного района, после катастрофы были установлены данные о 261 иностранном гражданине из 23 стран, местонахождение которых остается неизвестным. В их числе — граждане Непала, Индии, Латвии, США, Великобритании, Австралии, Канады, России, Украины и других стран, а также одна гражданка Казахстана.

Китайские власти сообщили, что уведомили посольства и консульства соответствующих государств. После нескольких раундов проверок в уезде Джиронг и пограничном порту, по их данным, застрявших иностранных туристов больше не осталось. При этом в ходе продолжающейся поисково-спасательной операции дополнительных выживших обнаружить не удалось. Global Times не уточняет, где именно находилась гражданка Казахстана, с какой целью она прибыла в район бедствия и были ли она и другие иностранцы туристами, находившимися там организованными группами.

Ранее МИД Казахстана сообщал о трех казахстанских туристках, которые могли находиться в зоне стихийного бедствия. Дипломаты координируют поиски с властями Непала и Китая и поддерживают связь с родственниками.