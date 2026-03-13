Казахстанка Екатерина Шилова, пропавшая в Польше в феврале, найдена мёртвой. Информацию о её гибели подтвердили в Министерстве иностранных дел Казахстана. Сейчас посольство республики взаимодействует с польскими властями и помогает родственникам с возвращением тела на родину, передает BAQ.kz.

В Министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что женщина погибла на территории Польши.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшей. Посольство Республики Казахстан в Польше находится на связи с родственниками и компетентными органами польской стороны и оказывает необходимое содействие по консульско-правовым вопросам, включая репатриацию тела на родину", - сообщили в ведомстве.

В министерстве добавили, что ситуация находится на контроле. При этом подробности гибели казахстанки не уточняются.

Что произошло

О пропаже Екатерины Шиловой стало известно в феврале. Об этом в соцсетях сообщила её сестра.

По её словам, 43-летняя женщина некоторое время работала в Польше и собиралась вернуться домой. Она должна была вылететь из Варшавы в Астану, однако на рейс так и не села.

Незадолго до предполагаемого вылета Шилова написала сестре сообщение, что передумала возвращаться и рассматривает предложение о работе в Германии. Подробности она обещала рассказать позже, но после этого на связь больше не выходила.

После сообщения о пропаже казахстанки консульский отдел Казахстана в Варшаве направил официальную ноту в польские правоохранительные органы. Полиция Варшавы подтвердила получение информации и передала дело в департамент розыска.