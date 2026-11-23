Спасатели МЧС обнаружили женщину 1975 года рождения, пропавшую в Шалкарском районе Актюбинской области. Медицинская помощь ей не потребовалась.

По данным ведомства, 22 ноября около 09:00 женщина вышла с территории крестьянского хозяйства, расположенного в 12 километрах от села Котыртас, и не вернулась.

К поисковой операции привлекли сотрудников МЧС, департамента полиции, местных исполнительных органов, добровольцев отрядов «Ауыл құтқарушылары» и «Мөнке би», а также работников крестьянского хозяйства.

Поисковая группа обнаружила женщину в 12 километрах от крестьянского хозяйства «Ынтымақ».

Всего в операции участвовали 42 человека и 11 единиц техники. Для обследования местности также использовали три беспилотника, спутниковые средства связи и тепловизоры.