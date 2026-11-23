Пропавшую женщину нашли в степи в Актюбинской области
В поисках жительницы Шалкарского района участвовали 42 человека и 11 единиц техники.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Спасатели МЧС обнаружили женщину 1975 года рождения, пропавшую в Шалкарском районе Актюбинской области. Медицинская помощь ей не потребовалась.
По данным ведомства, 22 ноября около 09:00 женщина вышла с территории крестьянского хозяйства, расположенного в 12 километрах от села Котыртас, и не вернулась.
К поисковой операции привлекли сотрудников МЧС, департамента полиции, местных исполнительных органов, добровольцев отрядов «Ауыл құтқарушылары» и «Мөнке би», а также работников крестьянского хозяйства.
Поисковая группа обнаружила женщину в 12 километрах от крестьянского хозяйства «Ынтымақ».
Всего в операции участвовали 42 человека и 11 единиц техники. Для обследования местности также использовали три беспилотника, спутниковые средства связи и тепловизоры.
Самое читаемое
- 17 дизайнеров представляют свои коллекции на Kazakhstan Fashion Week в Астане
- Сенаторы-республиканцы могут заблокировать назначения Трампа в Пентагоне
- 26 человек погибли при крушении пассажирской лодки в Нигерии
- «Мой друг»: Трамп снова похвалил Путина и вызвал критику в США
- Туман и гололёд накроют Астану и регионы Казахстана