На заседании Конституционной комиссии депутат Мажилиса Казахстана Айдос Сарым высказался по ключевым положениям проекта Конституции, касающимся статуса Курултая, деятельности Народного совета и Преамбулы Основного закона, передает BAQ.KZ.

Говоря о статье 52 проекта Конституции, он отметил, что Курултай предлагается закрепить в качестве высшего представительного органа, осуществляющего законодательную власть. По его словам, предполагается формирование Курултая в составе 145 депутатов по системе пропорционального представительства в рамках единого общенационального избирательного округа.

– Утверждения о том, что пропорциональная система якобы ограничивает права граждан быть избранными, являются заблуждением. Это распространенная международная практика, – отметил Сарым.

Он подчеркнул, что такая модель позволяет точнее отражать волю избирателей, способствует развитию многопартийности и расширяет участие различных социальных групп. Отдельно депутат остановился на положениях статей 70-71 проекта Конституции, регулирующих деятельность Народного совета.

– Народный совет не подменяет законодательную власть, а становится дополнительным механизмом общественного участия и внутриполитической стабильности, – заявил он.

Согласно проекту, в состав Народного совета войдут 126 человек – представители этнокультурных объединений, общественных организаций и региональных общественных советов. Орган предлагается наделить правом законодательной инициативы.

В завершение Айдос Сарым высказался о значении преамбулы и масштабности конституционных изменений.