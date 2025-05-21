Сотрудники полиции при поддержке спецназа и департамента Комитета национальной безопасности задержали иностранного гражданина, подозреваемого в распространении экстремистской литературы и проведении оккультных религиозных обрядов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным следствия, иностранец занимался пропагандой идеологии, связанной с деятельностью экстремистской организации, официально запрещённой на территории Казахстана. Кроме того, он проводил обряды и ритуалы, в том числе религиозного и мистического характера, собирая вокруг себя участников.

В рамках санкционированных обысков оперативными службами были изъяты предметы и материалы, имеющие доказательное значение для следствия. Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания, а в отношении него возбуждено уголовное дело.