Проповеди, ритуалы, экстремизм: иностранец устроил "подпольную секту" в Алматы
Иностранец вербовал через обряды и литературу.
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Сотрудники полиции при поддержке спецназа и департамента Комитета национальной безопасности задержали иностранного гражданина, подозреваемого в распространении экстремистской литературы и проведении оккультных религиозных обрядов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
По данным следствия, иностранец занимался пропагандой идеологии, связанной с деятельностью экстремистской организации, официально запрещённой на территории Казахстана. Кроме того, он проводил обряды и ритуалы, в том числе религиозного и мистического характера, собирая вокруг себя участников.
В рамках санкционированных обысков оперативными службами были изъяты предметы и материалы, имеющие доказательное значение для следствия. Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания, а в отношении него возбуждено уголовное дело.
"Любые действия, направленные на распространение деструктивной религиозной идеологии, независимо от гражданства и места проживания, будут жёстко пресекаться. Национальная безопасность и межконфессиональный мир - приоритеты нашей работы", - подчеркнул начальник управления по противодействию экстремизму департамента полиции Алматы Асхат Даулетияров.
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