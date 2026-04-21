Пропускная способность «Нур Жолы» выросла в 5,5 раза

На контрольно-пропускном пункте «Нур Жолы» в области Жетысу за последние годы значительно увеличена пропускная способность транспорта. По данным акимата, рост составил в 5,5 раза.

КПП «Нур Жолы» в районе Хоргоса является ключевым автомобильным узлом, а станция «Алтынкөл» - важным железнодорожным направлением.

Для повышения эффективности внедрена система электронной очереди CarGoRuqsat, а сам пункт с августа 2023 года работает круглосуточно.

Также построена объездная дорога для крупногабаритного транспорта протяжённостью 2,4 км, что позволило снизить нагрузку на инфраструктуру на 40–45%.

Как сообщил заместитель начальника таможенного поста Серик Даукенов, ежедневно через КПП проходят до 15 тысяч человек и 2,5 тысячи транспортных средств.

На объекте функционируют 12 инспекционно-досмотровых комплексов и 21 установка радиационного контроля.

«Пропускная способность поста из года в год растёт. Так, если в 2024 году в обоих направлениях было пропущено 439 тысяч грузовых автомобилей, то в прошлом году этот показатель достиг 542 тысяч», - отметил он.

В регионе реализуются проекты по расширению инфраструктуры, включая строительство складского комплекса бельгийской компании Sarens и новой объездной дороги.

Также создаются накопительные площадки и придорожная инфраструктура. В рамках четырёх инвестпроектов, включая международный автовокзал, планируется размещение до 15 тысяч автомобилей.

На станции «Алтынкөл» завершено строительство нового экспортного парка из шести ширококолейных путей.

«После завершения модернизации участка “Алтынкөл – Жетыген” протяжённостью 294 км пропускная способность увеличится с 18 до 33 пар поездов в сутки», - сообщил начальник станции Данияр Нуркасымов.

Отмечается, что развитие транспортной логистики способствует увеличению объёмов перевозок и росту доходов.

За последние четыре года количество автомобилей, пересекающих пункт «Нур Жолы», выросло с 99 тысяч в 2022 году до более чем 542 тысяч в 2025 году.