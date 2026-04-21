Пропускная способность «Нур Жолы» выросла в 5,5 раза

Сегодня 2026, 17:01
Фото: gov.kz

На контрольно-пропускном пункте «Нур Жолы» в области Жетысу за последние годы значительно увеличена пропускная способность транспорта. По данным акимата, рост составил в 5,5 раза.

КПП «Нур Жолы» в районе Хоргоса является ключевым автомобильным узлом, а станция «Алтынкөл» - важным железнодорожным направлением.

Для повышения эффективности внедрена система электронной очереди CarGoRuqsat, а сам пункт с августа 2023 года работает круглосуточно.

Также построена объездная дорога для крупногабаритного транспорта протяжённостью 2,4 км, что позволило снизить нагрузку на инфраструктуру на 40–45%.

До 2,5 тысячи машин в сутки

Как сообщил заместитель начальника таможенного поста Серик Даукенов, ежедневно через КПП проходят до 15 тысяч человек и 2,5 тысячи транспортных средств.

На объекте функционируют 12 инспекционно-досмотровых комплексов и 21 установка радиационного контроля.

«Пропускная способность поста из года в год растёт. Так, если в 2024 году в обоих направлениях было пропущено 439 тысяч грузовых автомобилей, то в прошлом году этот показатель достиг 542 тысяч», - отметил он.

Инвестпроекты и инфраструктура

В регионе реализуются проекты по расширению инфраструктуры, включая строительство складского комплекса бельгийской компании Sarens и новой объездной дороги.

Также создаются накопительные площадки и придорожная инфраструктура. В рамках четырёх инвестпроектов, включая международный автовокзал, планируется размещение до 15 тысяч автомобилей.

Модернизация железной дороги

На станции «Алтынкөл» завершено строительство нового экспортного парка из шести ширококолейных путей.

«После завершения модернизации участка “Алтынкөл – Жетыген” протяжённостью 294 км пропускная способность увеличится с 18 до 33 пар поездов в сутки», - сообщил начальник станции Данияр Нуркасымов.

Рост перевозок и доходов

Отмечается, что развитие транспортной логистики способствует увеличению объёмов перевозок и росту доходов.

За последние четыре года количество автомобилей, пересекающих пункт «Нур Жолы», выросло с 99 тысяч в 2022 году до более чем 542 тысяч в 2025 году.

