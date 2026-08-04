Пропускная способность вокзала в Атырау увеличится до 3000 пассажиров после реконструкции

Аким Атырауской области Болат Акчулаков посетил центральный железнодорожный вокзал города, где ознакомился с ходом реконструкции объекта. В ходе осмотра глава региона заслушал информацию о выполненных работах и поручил подрядной компании усилить темпы строительства.

Общая площадь здания вокзала составляет 3 750 квадратных метров. Проект предусматривает не только обновление самого вокзала, но и полную реконструкцию первой и второй пассажирских платформ. Как сообщил заместитель директора ТОО «Батыс Альянс Строй» Орынбасара Жанабая, реконструкция началась в марте текущего года.

- На сегодняшний день полностью завершены демонтажные работы. Сейчас ведутся бетонные, внутренние отделочные и декоративные работы. Общая готовность объекта составляет 35%. Вокзал был построен в 1972 году, поэтому особое внимание уделяется усилению железобетонных конструкций и фундамента. Главное отличие нового вокзала - строительство дополнительного здания. Если ранее его пропускная способность составляла около 500 человек, то после завершения реконструкции она увеличится до 2500-3000 пассажиров. На сегодняшний день уже заказаны эскалаторы, лифты и другое необходимое оборудование. После поставки будет выполнен их монтаж, а внутреннее оснащение вокзала полностью будет соответствовать современным стандартам, - сказал он.

Болат Акчулаков поручил организовать работу в двухсменном режиме, увеличить количество рабочих и завершить реконструкцию в максимально сжатые сроки.

- Необходимо приложить все усилия, чтобы завершить реконструкцию в сентября. Крайний срок октябрь. Если возникают объективные сложности, мы готовы оказать необходимое содействие. Я лично буду регулярно приезжать и контролировать ход работ. Особое внимание уделите усилению перекрытий, а также системам электроснабжения и вентиляции, - подчеркнул глава региона.

В регионе ведется работа по обновлению железнодорожной инфраструктуры. В настоящее время модернизация и новое строительство охватывают девять железнодорожных вокзалов. На пяти объектах работы уже завершены, еще на четырех продолжаются строительно-монтажные работы.