Пропускную способность участка Бейнеу – Мангистау увеличат почти на 40%

Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность магистрали, повысить безопасность перевозок и улучшить организацию движения поездов.

Как сообщили в Министерстве транспорта Казахстана, на большинстве разъездов уже завершены основные земляные работы. В настоящее время продолжаются укладка рельсошпальной решетки и балластировка путей. Также выполнены работы по установке стрелочных переводов и удлинению железобетонных водопропускных труб. Об этом сообщает Lada.kz.

На разъезде №12 ведется строительство мостовых сооружений. Специалисты подготовили основание, смонтировали фундаментные элементы и железобетонные стойки, а также установили опалубку.

Параллельно продолжается модернизация систем сигнализации, централизации и блокировки. На ключевых участках уже завершена укладка магистральных кабелей и волоконно-оптических линий связи. Сейчас специалисты проводят проверку кабельных сетей, монтаж соединительных муфт и подготовку оборудования к пусконаладочным работам.

После завершения проекта железнодорожный участок получит обновленную инфраструктуру и современные системы управления движением. Это позволит увеличить пропускную способность линии с 12 до 17 пар поездов в сутки.

Завершить модернизацию участка Бейнеу – Мангистау планируется до конца 2026 года.