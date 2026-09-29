Пропустившие рейс шымкентцы отправились в изолятор
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Двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения нарушили общественный порядок в аэропорту Шымкента после того, как опоздали на свой рейс.
Что случилось в аэропорту
Двое жителей столицы в возрасте 28 и 32 лет опоздали на посадку на рейс в аэропорту Шымкента.
После того как стало известно, что самолет улетел без них, мужчины начали громко выражать недовольство, возмущаться и использовать нецензурную брань.
Представители авиакомпании составили соответствующий акт и сообщили о произошедшем сотрудникам транспортной полиции.
Какие обстоятельства раскрылись
Правонарушителей сняли с рейса и доставили в отдел полиции в аэропорту Шымкента.
В ходе проверки сотрудники установили, что оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.
Их привлекли к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, а также мелкое хулиганство.
Что решил суд
По решению суда оба мужчины арестованы на пять суток.
В транспортной полиции отметили, что нарушения общественного порядка на объектах транспорта пресекаются в соответствии с законодательством Казахстана.
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