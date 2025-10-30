В Астане в рамках Международного форума стратегических партнёров "Казахстан — территория академических знаний" прошла сессия, посвящённая роли искусственного интеллекта и транснационального образования. Одним из спикеров стал Пол Нун, проректор по предпринимательству и инновациям Университета Ковентри (Великобритания). В интервью BAQ.KZ он рассказал, как AI меняет обучение и почему Казахстан способен стать центром академического притяжения в Азии.



"ИИ открывает новые возможности, но важно научить студентов использовать его этично"



По словам Пола Нуна, технологии искусственного интеллекта способны "демократизировать образование", сделав знания и наставничество доступными для всех.

"ИИ открывает огромные возможности, но несёт и риски. Если студент просто просит ChatGPT написать за него эссе — это не обучение. Важно, чтобы преподаватели помогали студентам использовать технологию этично и осознанно, развивая реальные знания и навыки, необходимые для будущей работы", — отметил профессор.

Он подчеркнул, что сейчас университеты находятся в переходный период, когда преподаватели и студенты осваивают новые подходы к обучению с помощью AI.

"Мы должны работать вместе — академическое сообщество, студенты, бизнес, государство и регуляторы — чтобы использовать потенциал технологии безопасно, этично и с пользой для общества", — добавил он.

Казахстан — "место энергии, молодости и знаний"



Профессор Нун также отметил, что Казахстан делает серьёзные шаги в развитии транснационального образования.

"Это мой третий визит в Казахстан, и каждый раз я чувствую здесь энергию, предприимчивость и стремление к знаниям. В стране создаются университеты мирового уровня, поддерживается качество образования, и это создаёт основу для привлечения иностранных студентов", — подчеркнул он.

По его мнению, Казахстан уже движется к тому, чтобы стать новым образовательным хабом Азии, куда будут приезжать учиться студенты со всего региона.

"Если Казахстан продолжит развивать сильную систему высшего образования с качественными исследованиями и современными университетами, международные студенты начнут приезжать сюда очень скоро. Здесь есть богатая культура, новые идеи, и это всё очень привлекательное сочетание", — сказал Нун.

"Казахстан создаёт плавильный котёл идей и возможностей"



Профессор добавил, что сотрудничество между университетами Казахстана и зарубежными партнёрами, включая Coventry University, уже приносит результаты: "Два года назад этого не существовало, а сегодня сотни студентов обучаются по британским программам в Казахстане. Мы видим, как формируется пространство обмена идеями, опытом и академическими стандартами. Это замечательная основа для будущего", — заключил он.