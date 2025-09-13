В Satbayev University состоялось открытие Центра поддержки технологий и инноваций. Новый проект реализован в рамках поручений Президента Касым-Жомарта Токаева, озвученных в Послании народу Казахстана. Глава государства обозначил задачу превратить науку и инновации в ключевой драйвер экономики, развивать систему интеллектуальной собственности и ускорить внедрение технологий в реальный сектор, передаёт BAQ.KZ.

По информации министерства науки и высшего образования, центр будет заниматься регистрацией и правовой защитой объектов интеллектуальной собственности, поддержкой стартапов и молодых ученых, а также продвижением инновационных проектов. Его деятельность направлена на укрепление связей между университетом, бизнесом и государственным сектором.

"Главная цель центра – создать благоприятную среду для инноваций, выявлять перспективные идеи на раннем этапе и развивать культуру интеллектуальной собственности", – подчеркнул ректор Satbayev University Мейрам Бегентаев.

По мнению экспертов, открытие центра станет важным шагом в формировании современной научно-инновационной экосистемы университета и позволит ученым не только защитить свои разработки, но и коммерциализировать их.

Satbayev University имеет богатую историю в области патентной деятельности: первая патентная служба здесь появилась еще в 1966 году, а через год был получен первый патент. Рекордсменом по числу изобретений стала Галина Бойко — на ее счету 63 патента.

Создание центра укрепит статус Satbayev University как ведущего научно-исследовательского и инновационного хаба страны. В перспективе он должен внести значительный вклад в развитие науки и стимулирование инновационного предпринимательства в Казахстане.