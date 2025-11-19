В Актау утром 18 ноября произошел прорыв трубопровода питьевой воды, в результате чего почва под асфальтом размылась, образовав яму. Инцидент случился у 28 дома 5 микрорайона, передаёёт BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

Житель города, выезжая из микрорайона, повредил бампер автомобиля, провалившись в образовавшуюся яму.

"Моя машина провалилась в яму посередине дороги. Вопрос: как делают дороги и кто возместит ущерб?" — отметил пострадавший.

В акимате Актау сообщили, что ранее с 1 по 6 микрорайоны проводились работы по реконструкции инженерных сетей. Заказчиком выступало управление энергетики и ЖКХ Мангистауской области, подрядчиком — ТОО "Саламат". После завершения этих работ вновь произошел прорыв трубопровода.

Трубу уже отремонтировали, асфальт предстоит восстановить повторно. Владелец автомобиля теперь будет восстанавливать поврежденный бампер.