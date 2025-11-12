Президенты Казахстана и России, Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин, провели переговоры в Москве в рамках государственного визита главы Казахстана. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, подчеркнув стратегический характер партнерства, передаёт BAQ.KZ.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан и Россия взаимодействуют практически во всех сферах, а сотрудничество носит союзнический и прагматичный характер. Президент подчеркнул важность развития торговли, науки и образования, а также атомной энергетики. В частности, стороны близки к подписанию соглашений о строительстве атомной станции с участием "Росатома".

"Наша задача — создать условия для молодежи, передать им эстафету дружбы и сотрудничества. Государственный визит позволяет укрепить эти позиции и подготовить почву для будущих проектов", — отметил Токаев.

В ходе встречи обсуждалось также образовательное сотрудничество: девять российских вузов открыли филиалы в Казахстане, а Казахский национальный университет открыл подразделение на базе Омского университета.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия рассматривает Казахстан как ключевого партнера в Центральной Азии. По его словам, торгово-экономические связи развиваются динамично: в прошлом году товарооборот между странами превысил $27 млрд, а за первые девять месяцев 2025 года составил уже $20 млрд. Путин также отметил успешную работу российских компаний в Казахстане и рост присутствия казахстанских предприятий в России.

По итогам переговоров был подготовлен меморандум, который фиксирует дальнейшее углубление межгосударственного сотрудничества. Президенты подчеркнули, что достигнутый прогресс открывает новые возможности для совместных проектов, инвестиций и технологического обмена.