Премьер-министр Олжас Бектенов посетил Национальный научный онкологический центр (ННОЦ) и Биомедицинский исследовательский центр Назарбаев Университета, где ознакомился с реализацией поручений Главы государства в сфере передовых технологий и развития национальной системы здравоохранения, передает BAQ.KZ.

В центре внимания визита — то, что государство последовательно увеличивает финансирование и расширяет доступ граждан к высокотехнологичной медицинской помощи.

Премьер-министр проверил оснащенность нового корпуса Национального научного онкологического центра, построенного по поручению Президента. Здесь пациентам предоставляются самые современные виды лечения. ННОЦ остается флагманом радиационной онкологии Казахстана: ежегодно центр выполняет около 12 тысяч диагностических исследований и оперативных вмешательств, 4 тысячи курсов лучевой и протонной терапии и до 330 трансплантаций органов и костного мозга. Вся онкологическая помощь в Казахстане предоставляется бесплатно в рамках ГОБМП и ОСМС, а ежегодное финансирование из госбюджета превышает 170 млрд тенге. Благодаря инфраструктурным проектам и оснащению новым оборудованием бюджет на онкологическую помощь за последние три года увеличился в шесть раз, что стало ключевым фактором усиления возможностей медицинской системы.

Бектенову доложили о работе по присвоению ННОЦ статуса "Якорного центра МАГАТЭ" (Anchor Center). Это укрепит роль Казахстана как регионального лидера в области радиационной онкологии и ядерной медицины и позволит распространять передовые практики на страны Центральной Азии. Параллельно в Центре радиационных технологий активно осваивается полный цикл производства радиофармпрепаратов для диагностики рака, включая ранние стадии, а также для лечения. На сегодняшний день выпускается препарат 18-фтордезоксиглюкозы (18F-FDG) для ПЭТ/КТ и впервые — ПЭТ/МРТ диагностики. В ближайшее время начнется производство еще 13 препаратов, часть из которых синтезируется в Казахстане впервые. Благодаря этому ежегодно будет обеспечено до 12 тысяч исследований, что существенно расширяет доступность высокотехнологичной диагностики.

В отделении радионуклидной терапии применяется препарат на основе йода-131 для лечения рака щитовидной железы. Пациенты находятся в изоляции 5–7 дней, а помещения полностью соответствуют требованиям МАГАТЭ. За пять месяцев текущего года лечение прошли 80 пациентов, а ежегодная мощность отделения превышает 300 человек. Министерство здравоохранения также работает над созданием сети из шести региональных центров радионуклидной терапии, которые будут открыты в Астане, Алматы, Шымкенте, Семее, Караганды и Актобе, обеспечивая равный доступ граждан к передовым методам лечения.

Особое внимание уделено внедрению технологий искусственного интеллекта. В лучевой и протонной терапии ИИ обеспечивает максимально точечное воздействие на опухоль при минимальном вреде здоровым тканям. В ННОЦ функционируют семь бункеров радиационной онкологии с линейными ускорителями Varian, включая системы EDGE и ETHOS, оснащенные ИИ-технологиями. Центр протонной терапии, оборудованный системой ProBeam 360 производства Varian, остается единственным в Центральной Азии. Такие установки работают лишь в 24 странах мира. Этот вид терапии особенно эффективен для детей и пациентов с опухолями головного и спинного мозга, зрительных структур и других критически важных зон. Помимо этого, для точности лечения применяются два КТ-симулятора, а также первый в Казахстане МРТ-симулятор. Центр рассчитан на лечение до 1000 пациентов в год, включая иностранных, что усиливает позиции Казахстана в сфере медицинского туризма.

В гибридных операционных ННОЦ ежегодно выполняется более 350 высокотехнологичных операций, включая вмешательства на головном мозге и сердце. Важным направлением остается подготовка кадров: более 250 специалистов центра прошли обучение работе с современным оборудованием в ведущих мировых онкоцентрах. По результатам поездки Премьер-министр поручил Министерству здравоохранения обеспечивать максимальную доступность передовых методов лечения для пациентов всех регионов страны и создавать условия для дальнейшего развития ядерной медицины.

В ходе визита Олжас Бектенов также ознакомился с работой нового Биомедицинского исследовательского центра Назарбаев Университета. На площади более 5600 квадратных метров созданы современные лаборатории для исследований в области геномики, молекулярной биологии, тканевой инженерии, регенеративной и трансляционной медицины. Центральным элементом инфраструктуры стал виварий, который по уровню оснащения и стандартам биобезопасности не имеет аналогов в регионе. Сейчас ведется работа по получению аккредитации AAALAC International, что станет значимым шагом в развитии исследовательских возможностей страны. Открытие вивария расширяет потенциал казахстанских ученых в создании отечественных лекарственных препаратов и повышении экспертизы в области биомедицины.

Премьер-министру представили ряд передовых научных проектов, созданных в экосистеме NU. Среди них — инновационное устройство ALEM для консервации и длительной транспортировки донорских органов в условиях, максимально приближенных к физиологическим, что может значительно повысить эффективность трансплантологии. Руководитель National Laboratory Astana Дос Сарбасов рассказал о планах по созданию Регионального фармацевтического центра, который будет специализироваться на доклинических исследованиях и разработке новых лекарственных препаратов, формируя R&D-инфраструктуру для развития фармацевтического производства в Казахстане.

Бектенов также ознакомился с деятельностью Школы медицины NU и исследованиями ученых в областях онкологии, регенерации хрящевой ткани, роботизированного лечения переломов и биопереработки отходов для получения фармацевтических компонентов. Резиденты технопарка NU представили проекты, направленные на повышение доступности и качества медицинской помощи с использованием инновационных технологий.

Подводя итоги поездки, Премьер-министр подчеркнул стратегическое значение научно-исследовательской деятельности и поручил профильным министерствам создавать все условия для внедрения передовых отечественных разработок в практическое здравоохранение. Он отметил, что государство продолжит увеличивать финансирование отрасли и будет совершенствовать медицинскую систему ради граждан Казахстана.