22 января по адресу Рабочая-Бородина в городе Костанай произошёл прорыв водопровода диаметром 300 мм из-за изношенности сетей, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в акимате города, заявка поступила в 20:45 от диспетчера КТЭК и ГКП "Костанай-Су".

"На место сразу выехала аварийная бригада для обследования и устранения повреждения. На данный момент прорыв локализован, последствия устранены, а образовавшийся на дороге лед очищен. Временно без водоснабжения остаются 6 многоквартирных домов (2–3 этажные), 11 частных домов и 4 коммерческих объекта. Водоснабжение планируется восстановить до 20:00 23 января. Для жителей организован подвоз питьевой воды", — сообщили в пресс-службе.