В Туркестанской области молодой человек устроил сцену на железнодорожной станции и сорвал проводы в армию, передаёт BAQ.KZ. Парень пришёл проводить друга, которого забирали на службу, и неожиданно вступил в перепалку с полицейским. В момент этой суеты, как зафиксировано в материалах дела, призывник воспользовался ситуацией и сбежал с поезда. Сотрудник полиции зафиксировал инцидент и составил протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 667 КоАП РК — "Неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительных органов и воспрепятствование его служебной деятельности".

Оценив доказательства по делу, суд пришёл к выводу, что вина Ф.Н. Омирзака в совершении административного правонарушения подтверждается составленным в отношении него протоколом, его собственными объяснениями, видеозаписью с места происшествия, а также иными материалами дела, — сообщили в пресс-службе Туркестанского областного суда.

В суде молодой человек признал вину и пояснил, что хотел попрощаться с другом детства перед отправкой его в армию. Подсудимый раскаялся и попросил суд учесть смягчающие обстоятельства. В результате его оштрафовали на 30 МРП, что составляет 117 960 тенге.