С каждым годом в Казахстане всё больше людей стремится к комфортному и удобному путешествию. Это стало реальностью благодаря новому электропоезду, который теперь связывает Астану и популярный курорт Боровое. Современный поезд обещает комфорт, доступность и удобство, превращая обычную поездку в настоящий отдых на колесах. Подробнее – в фоторепортаже корреспондента BAQ.KZ.

Электропоезд, собранный в Казахстане по российской технологии, включает шесть вагонов, в которых предусмотрены места для пассажиров разных категорий: первый, второй и третий класс. В каждом классе предусмотрены определённые удобства, ориентированные на потребности разных категорий пассажиров.

В отличие от традиционных поездов, в этом электропоезде особое внимание уделено деталям, обеспечивающим комфорт в пути. Каждое место оснащено розетками, включая разъемы USB и Type-C.

По словам заместителя Председателя Правления по стратегии и цифровизации АО "НК "Қазақстан темір жолы" Ануара Ахметжанова, этот поезд должен удовлетворять запросы современного пассажира, которому важен доступ к гаджетам и комфорт в дороге.

"В поезде установлены системы кондиционирования и отопления, что позволяет поддерживать оптимальные условия независимо от времени года", - поделился Ахметжанов.

Особое внимание в новом поезде уделено пассажирам с ограниченными возможностями. В первом и последнем вагонах установлены более просторные и удобные туалеты. Эти вагоны также оснащены подъемниками, позволяющими пассажирам на инвалидных колясках безопасно зафиксироваться и комфортно путешествовать.

"Для людей с ограниченными возможностями мы предусмотрели все необходимые условия, чтобы поездка была максимально комфортной", - отметил Ахметжанов.

В дополнение к стандартному набору удобств, электропоезд предлагает пассажирам разнообразные способы скрасить время в пути. Пассажиры могут запросить настольные игры у бортпроводников, что позволяет развлечься и провести время с пользой.

Также в поезде предоставляются газеты и журналы, чтобы каждый пассажир мог заняться чем-то интересным во время поездки.

Для тех, кто предпочитает что-то более основательное, есть буфет с демократичными ценами, предлагающий лёгкие закуски и напитки.

Стоимость билетов на новый маршрут варьируется в зависимости от класса. Билет в третьем классе обойдётся в 2900 тенге, во втором – около 4000 тенге, а в первом – 5800 тенге.

По словам одного из первых пассажиров Клары Айтеновой, для таких цен пассажиры получают комфортные условия, соответствующие современным стандартам.

"Честно говоря, я вообще не знала об этом. Просто случайно зашла в приложение Kaspi, посмотрела расписание по классам и решила: средний класс на три часа – вполне нормально. Все условия есть, мне очень понравилось. Когда мы подошли к поезду, я даже не сразу поняла, в чем дело – подумала, может, кого-то встречают. Впечатления отличные, всё очень понравилось. Билет в средний класс обошёлся примерно в 3900 тенге", - поделилась Клара Айтенова.

Электропоезд будет курсировать пять раз в неделю. Время отправления – 10:25 с станции Нурлы Жол в Астане, а прибытие в Бурабай – в 13:30. Такое расписание тщательно продумано для того, чтобы туристы могли удобно попасть в гостиницы, где заселение обычно начинается с 14:00.

Проект только стартовал, и пока сложно предсказать, насколько популярен будет новый маршрут. Однако, уже сейчас видно, что интерес к поездке есть, что подтверждается высоким спросом на билеты.

Ахметжанов подчеркнул, что продажи билетов открылись на 45 дней раньше, чем обычно.

"Мы уверены, что с ростом узнаваемости и положительными отзывами востребованность этого маршрута будет только расти", - добавил он.

Новый электропоезд на маршруте Астана – Боровое – это не только быстрый и удобный способ добраться до популярного курорта, но и шаг вперёд в обеспечении качества общественного транспорта в Казахстане.

Фотографии: Анеля Өсерхан.