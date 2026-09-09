Прошедшие стажировку за рубежом врачи приняли 1 137 пациентов в районах
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В Алматинской области из местного бюджета выделили 160 млн тенге на повышение квалификации медиков. Из них 100 млн ушло на обучение 37 врачей за границей, передает BAQ.KZ.
Стажировки прошли в марте и апреле на клинических базах России и Беларуси. Направления разные, первичная медико-санитарная помощь, охрана здоровья матери и ребенка, гематология, кардиология, нейрохирургия, онкология.
Теперь эти специалисты работают в составе мобильных групп, которые выезжают в районы.
Сколько человек приняли
В Балхашском, Райымбекском и Кегенском районах врачи приняли 1 137 пациентов и провели 6 операций.
Акушер-гинеколог проконсультировал 383 женщины, в 13 случаях дал рекомендации по подготовке к беременности. Педиатр осмотрел 238 детей, 47 из них прошли через кабинет «Здоровый ребенок».
Психиатр принял 129 пациентов, состоящих на диспансерном учете. Хирург осмотрел 80 человек и провел 4 операции, травматолог принял 57 пациентов и сделал одну операцию. Врачи общей практики приняли 227 человек.
Детский нейрохирург проконсультировал 46 пациентов и выполнил операцию по менингиолизу и краниопластике с установкой титановой пластины.
Учат и местных врачей
Параллельно приезжие специалисты обучают районных медиков.
Неонатолог провел для родильного отделения три тренинга по стабилизации новорожденных, параметрам искусственной вентиляции легких и уходу за недоношенными детьми. Также проводятся мастер-классы по реанимации новорожденных и организации акушерско-гинекологической службы.
Последний выезд состоялся 7 и 8 сентября в районную больницу села Каргалы. Туда приехали онколог-рентгенолог, инфекционист и акушер-гинеколог.
За два дня провели 35 маммографических исследований. Инфекционист осмотрел 27 пациентов, акушер-гинеколог принял 34 беременные женщины.
Рентген-лаборантов при этом научили делать маммографию и оценивать снимки, а для женской консультации прочитали лекцию о гепатите у беременных.
Выезды профильных специалистов в районы в области проводят на системной основе, работу мобильных групп продолжат.
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