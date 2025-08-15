В преддверии 30-летия Конституции Республики Казахстан, во всех регионах страны прошли масштабные общереспубликанские акции "Юридическая помощь каждому гражданину!", "День открытых дверей по оказанию бесплатной юридической помощи", передает BAQ.kz.

Мероприятия организованны органами юстиции совместно с нотариальными палатами и коллегиями адвокатов.

Цель данных мероприятий - реализация конституционного права граждан на квалифицированную юридическую помощь и обеспечение ее доступа для всех слоёв общества.

В рамках акций порядка двух тысяч граждан обратились за юридической консультацией, основные темы которых касались вопросов оформления наследства, семейных и трудовых споров, мошенничества, взыскания алиментов, мошенотариальных действий и защиты имущественных прав.

Правовое консультирование проводили представители органов юстиции, действующие адвокаты и юристы, нотариусы, судебные исполнители. Граждане в ходе мероприятий получили квалифицированную юридическую помощь, ответы и рекомендации по интересующим правовым вопросам.Такие акции позволяют не только решить конкретные вопросы, но и в целом повысить уровень правовой культуры общества.