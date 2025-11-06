В Петропавловске женщина обманом выманила у своей знакомой почти 4,5 миллиона тенге, обещая помощь через "ясновидящую", передает BAQ.KZ cо ссылкой на Qazaqstan Media. По версии следствия, жертва перевела деньги подруге, чтобы та передала их некой "бабе Кате", якобы способной снять порчу и наладить семейную жизнь. Как выяснилось, никакой гадалки не существовало, а все деньги мошенница тратила на себя.

Суд признал 44-летнюю Елену Бекетову виновной по статье "Мошенничество" и приговорил к трём годам лишения свободы. К этому сроку добавили ещё год — за неотбытое наказание по предыдущему делу. В прошлом году Бекетова уже была осуждена условно за обман собственной тёти.

Из-за наличия малолетних детей отбывать наказание женщина начнёт через три года. Пострадавшая Лариса Долгушина, поверившая в "помощь гадалки", теперь выплачивает долги и признаётся, что жалеет лишь о том, что "поверила не тем людям".