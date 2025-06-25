Проспект Тауелсіздік в Астане перекроют для ремонта дороги
Планируйте маршрут заранее.
Сегодня, 08:29
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Сегодня, 08:29Сегодня, 08:29
92Фото: BAQ.KZ
Акимат города Астаны сообщил, что с 23:00 часов 24 июня до 06:00 часов 25 июня будет полностью перекрыто движение по проспекту Тауелсіздік на участке от улицы Б. Майлина до проспекта Б. Момышулы, передает BAQ.KZ.
Причина перекрытия — проведение работ по устройству верхнего слоя дорожного полотна.
После этого, с 06:00 до 15:00 часов 25 июня, указанный участок будет частично перекрыт. Движение автотранспортных средств при этом будет обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях.
В целях безопасности будут установлены временные дорожные знаки и указатели. Водителям и пешеходам рекомендуется заранее планировать маршрут и учитывать возможные изменения в организации движения.
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