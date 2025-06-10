Проспект Туран в Астане частично перекрыли на несколько дней
Движение организовано в одном направлении
Сегодня, 14:47
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Сегодня, 14:47Сегодня, 14:47
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В Астане с 10 до 15 июня будет частично перекрыт проспект Туран на участке от улицы Сыганак до улицы Сарайшык, передает BAQ.KZ. Это связано с продолжением ремонтных работ дорожного полотна.
Как сообщает управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города, на время ремонта движение автомобилей организуют только в одном направлении - из города в сторону аэропорта.
Водителей просят учитывать изменения в маршрутах и выбирать альтернативные пути, чтобы избежать заторов. Работающие в этом районе жители и гости столицы могут ожидать некоторых неудобств, однако ремонтные работы должны значительно улучшить состояние дороги и повысить безопасность движения.
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