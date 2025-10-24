В Казахстане выявлен новый способ мошенничества, в котором злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками государственных органов, и утверждают, что человек якобы просрочил подачу налоговой декларации, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Аферисты пугают блокировкой банковских счетов и требуют "урегулировать вопрос" в течение трёх дней.

Для подтверждения личности мошенники просят продиктовать код из SMS, после чего получают доступ к счетам и похищают деньги. Правоохранительные органы напоминают, что сотрудники госорганов не звонят гражданам с подобными уведомлениями и никогда не требуют коды подтверждения.

Полиция настоятельно рекомендует не сообщать третьим лицам SMS-коды, пароли, данные банковских карт и другие личные сведения. В случае подозрительных звонков необходимо немедленно прервать разговор и обратиться в полицию по телефону "102".